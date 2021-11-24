Олаф Шольц избран новым канцлером Германии 4 24.11.2021, 13:21

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Олаф Шольц

Сегодня будет опубликовано соглашение между партиями-колициантами.

Лидеры трех немецких партий представят в среду соглашение о создании коалиционного правительства, в котором социал-демократ Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на посту канцлера.

Переговоры между Социал-демократической партией Германии, зелеными и свободными демократами продолжались после выборов 26 сентября. Коалиционные переговоры начались 21 октября.

Немецкие СМИ сообщают, что правительство приступит к работе во второй неделе декабря. Это будет означать, что уходящий канцлер Ангела Меркель не превысит рекорд Гельмута Коля по количеству дней пребывания в должности.

Олаф Шольц станет новым канцлером. Он нынешний вице-канцлер и министр финансов. Он принадлежит к прагматичному и рыночному крылу СДПГ. Как кандидат этой партии в канцлеры, он поднял ее рейтинг, благодаря чему она сенсационно победила ХДС/ХСС.

До конца новые партнеры по коалиции расходились в вопросах финансовой и климатической политики и разделения министерских должностей. Зеленые неофициально сообщают, что они убедили СДПГ и СвДП отказаться от угля в качестве источника энергии к 2030 году, на восемь лет раньше, чем планировалось нынешним правительством.

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