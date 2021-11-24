«Исполком в приказном порядке требует от всех ехать волонтерами к мигрантам!»8
- 24.11.2021, 13:23
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Крик души бюджетницы из Мостов.
Подписчица телеграм-канала БОР из Гродненской области поделилась информацией:
«Работаю в Мостах. Сейчас исполком в приказном порядке требует от всех сфер «желающих» ехать волонтерами к мигрантам!
Зла не хватает!
Дед свез их в нашу страну, начал миграционный кризис, у них там корона непонятно какого штамма, отбирает у них в казну деньги через обменники, еду, одежду. А теперь и простые люди должны в этом цирке участвовать!
А по ТВ скажут, что белорусы — «добрый и щедрый народ, который сразу ринулся на помощь мигрантам».
Никто и не соглашается в этом участвовать. Многие уже кричат, что даже под предлогом увольнения никуда не поедут. Но нашлась «добрая душа», которая на все это согласилась».
Телеграм-канал добавляет: вас никто не может заставить делать то, чего вы не хотите. Боритесь за свои права, не поддавайтесь на уговоры и пустые угрозы!
Бастуй, Беларусь!