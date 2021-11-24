«Исполком в приказном порядке требует от всех ехать волонтерами к мигрантам!» 8 24.11.2021, 13:23

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Фото: Anadolu Agency

Крик души бюджетницы из Мостов.

Подписчица телеграм-канала БОР из Гродненской области поделилась информацией:

«Работаю в Мостах. Сейчас исполком в приказном порядке требует от всех сфер «желающих» ехать волонтерами к мигрантам!

Зла не хватает!

Дед свез их в нашу страну, начал миграционный кризис, у них там корона непонятно какого штамма, отбирает у них в казну деньги через обменники, еду, одежду. А теперь и простые люди должны в этом цирке участвовать!

А по ТВ скажут, что белорусы — «добрый и щедрый народ, который сразу ринулся на помощь мигрантам».

Никто и не соглашается в этом участвовать. Многие уже кричат, что даже под предлогом увольнения никуда не поедут. Но нашлась «добрая душа», которая на все это согласилась».

Телеграм-канал добавляет: вас никто не может заставить делать то, чего вы не хотите. Боритесь за свои права, не поддавайтесь на уговоры и пустые угрозы!

Бастуй, Беларусь!

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