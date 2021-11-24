«Давайте оставим этих картонных дурачков на всех предприятиях одним разом» 1 24.11.2021, 13:39

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Фото: ТАСС

В Беларуси наблюдается острая нехватка идеологов.

Специальность будущего!

В Беларуси сейчас наблюдается острая нехватка идеолухов, пишет телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР). По всей стране это одна из самых востребованных специальностей. Вакансии идеологов размещают не только государственные организации, такие как психоневрологический дом-интернат и райжилкомхоз, но даже казино и кафе таджикской кухни.

Вот это да! С чего бы такая нехватка? Они, быть может, забастовали?

Да нет, просто режимушка нечаянно выяснил что их никто нигде не любит, что битва за умы рабочего класса проиграна. Вот и решили везде распространить свои щупальцы.

А самый неприятный факт это то, что за это изображение рабочей деятельности предлагают довольно неплохие зарплаты: примерно 1100 рублей. А вот врачи которых и так не хватает будут получать по 500, как и обещала одна «какетка».

Идеологи — это раковая опухоль любого предприятия. Каждый, кто с ними сталкивался, знает, что они чаще мешают работать и очень раздражают. А делают это они за наши с вами налоги. Так что мы сами себе оплачиваем это фрик-шоу.

Давайте оставим этих картонных дурачков на всех предприятиях разом! Пусть они в тандеме с начальниками, которых назначили из-за папы или мамы, покажут, как должны работать станки, как можно с соблюдением всех требований по технике безопасности уложится в план или норму! Пусть они своими руками посмотрят на оборудование, которое устарело еще 10 лет назад.

Вот тогда-то они и пойдут на уступки рабочим. Тогда-то и начнется диалог.

Бастуй, Беларусь!

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