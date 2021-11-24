Премьер-министром Швеции впервые в истории стала женщина 24.11.2021, 13:51

Магдалена Андерссон

Фото: STV

Лидер социал-демократов до этого занимала пост министра финансов.

Главой правительства Швеции избрана лидер социал-демократов 54-летняя Магдалена Андерссон, занимавшая до этого пост министра финансов.

Как сообщает местный телеканал STV, в среду, 24 ноября, ее кандидатура была поддержана парламентом страны.

Таким образом Андерссон стала первой женщиной-премьером в истории Швеции.

До нее эту должность занимал Стефан Левен, который заявил о своем уходе после того, как парламент, также впервые в истории страны, вынес главе правительства вотум недоверия.

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