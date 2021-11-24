Станислав Шушкевич: Фактически режим ведет войну с Польшей 2 24.11.2021, 14:03

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станислав шушкевич

фото: charter97.org

Диктатор пытается отвлечь внимание от своей нелегитимности.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, комментируя мигрантский кризис на границе с Польшей:

– Лукашенко отвлекает внимание от своего, так сказать, нелегитимного существования в качестве президента. Он придумывает всякие вещи, которые в цивилизованном мире недопустимы, фактически ведет войну с Польшей, используя тот факт, что в нашей стране установился государственный терроризм. Нашей страной правят ни экономисты, ни ученые, а силовики. Лукашенко навязывает силовикам свою волю, а они людям.

Сейчас еще орду несчастных людей мобилизовали для того, чтобы беспокоить Европу. Так в цивилизованном государстве не делают, но мы же далеко от цивилизации. У нас государственный терроризм, который определен Женевской декларацией 1987 года. Можете посмотреть в Википедии, что это за документ.

– Чего добивается Лукашенко?

– Лукашенко пытается сохранить свою власть до бесконечности. Он это делает при поддержке России. Понимаете, власть – это наркотик, который поразил очень многих руководителей бывших республик Советского Союза. В первую очередь, Лукашенко и Путина. Они хотят продолжение этой власти до конца своих дней.

– Может ли мигрантский кризис перерасти в транзитный. Российский бизнес уже бьет тревогу из-за того, что начались проблемы с доставкой грузов.

– Вы знаете, мне трудно быть пророком и предсказывать то, что обусловлено очень многими факторами. Я уверен, что Лукашенко готов пойти на любые нецивилизованные выходки для сохранения своей власти. Это факт.

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