Анна Фотыга: Мы поддерживаем белорусов и должны выиграть эту битву 24.11.2021, 14:21

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Анна Фотыга

Важно понимать суть спецоперации, которую проводит режим Лукашенко.

Режим Лукашенко продолжает атаковать страны Евросоюза, используя нелегальных мигрантов. Особому давлению подвергается Польша, которая ежедневно фиксирует попытки штурма своей границы.

Насколько серьезную угрозу представляет режим Лукашенко для безопасности Евросоюза? Стоит ли разговаривать с диктатором и как остановить его шантаж?

На эти вопросы в интервью Charter97.org ответила депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши, член экспертной группы, работавшей над реформами НАТО Анна Фотыга.

— Сегодня Польша оказалась на передовой борьбы с гибридными атаками режима Лукашенко. Удалось отбить несколько серьезных нападений со стороны белорусских властей. Как человек, который долгое время работает в сфере обороны и безопасности, как вы оцениваете действия польских властей по защите границ?

— Я не думаю об этом в категориях «провал» или «успех». Мы обязаны защищать наши границы. Польша открыта для тех, кто пострадал, как вы, наверное, хорошо знаете. Наряду со многими странами (в основном — с Литвой) мы поддерживаем белорусский народ, который попал под волну насилия, обрушенную Лукашенко на общество. Как вы знаете, я слежу за ситуацией и занимаюсь поддержкой всех людей, протестующих против режима.

Польский народ осознает гибридный характер атаки Лукашенко. Диктатор действует не в одиночку. Более того — без поддержки Путина это было бы невозможным. Польша находится под ударом, но ответственность за свою территорию несем именно мы. Мы защищаем нашу границу и территорию, а также будем продолжать делать это в будущем. Здесь не стоит вопрос об успехе, защита границ — наша обязанность.

— Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что сегодня Польша защищает не только свои границы, но и весь Евросоюз. Повышают ли успешные действия Варшавы значимость и авторитет страны на международной арене?

— Я считаю, что решительное поведение правительств в трудные времена — серьезное испытание. Когда общество и власти успешно проходят этот тест, кредит доверия к посылам страны на международной арене возрастает. В сложившейся ситуации я всецело поддерживаю польское правительство.

Всю свою жизнь я была сосредоточена на построении стабильной, сильной и демократической Польши, включая время борьбы с коммунизмом, когда я была участником движения «Солидарность».

Что касается тех, кто пытается поучать нас, то считаю, что мы выполняем свой долг, более того — мы поддерживаем наших соседей по региону. Я только что вернулась из Грузии, обращаю внимание на угрозы в Украине и стараюсь оставаться откровенной по этому поводу. Когда идет дискуссия о Беларуси, то я в ней участвую. Политика непризнания Лукашенко должна быть сохранена. Он пытается шантажировать международное сообщество, чтобы вести вести себя так, как он делал это раньше.

Происходящее на наших границах — ответ на нашу поддержку белорусского демократического движения. Мы поддерживаем честных и свободолюбивых белорусов и должны выиграть эту битву.

— Насколько сегодня серьезна угроза режима Лукашенко для нашего региона и Евросоюза в целом?

— На мой взгляд, все достаточно серьезно, а к происходящему нужно относиться именно таким образом. Хозяин Кремля склонен к прокси-агрессиям, используя в них лидеров других стран, как это произошло с Асадом. Это не только мое мнение, такую оценку дали высокопоставленные военачальники. К примеру, в Конгрессе США. Подобные действия и методы мы видели на восточной границе ЕС, в основном — на польской и литовской.

Одно уточнение, которое хочу сделать: это не старомодность, польский народ по-прежнему несет ответственность за безопасность своей страны. Мы пользуемся поддержкой НАТО и ЕС, но наша основная задача — защищать нашу территорию и границу. И мы это делаем.

— Достаточно ли жестко и оперативно действует именно Брюссель в отношении того, что происходит у восточных границ ЕС?

— Еще многое предстоит сделать, может быть, не в отношении ситуации на границе, потому что в целом польские пограничники считаются одними из наиболее подготовленных и эффективных среди всех стран-членов ЕС. Мы помогали союзникам в разных странах, к примеру — в Италии и Греции. Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ — прим. Charter97.org) отправляет польских пограничников и полицию во многие точки Евросоюза. К примеру, мы помогли нашему союзнику Литве, отправив туда своих военных.

Сегодня важно понимать характер спецоперации, проводимой Лукашенко. Люди, которых привезли в Минск, которые гуляют по лесу и у границы, отнюдь не являются беженцами. Их приглашали в Беларусь в качестве туристов, к тому же они заплатили за это огромные деньги, а заработать такую сумму в этих странах не так просто. Не все из них бедные. Преимущественно, это люди из Ирака, Сирии и Ливана. Лишь небольшая часть из Афганистана, даже не напрямую оттуда. Сказать, что после вывода американских войск из Афганистана пошла волна беженцев — просто неправда. Безусловно, Путин подталкивает Лукашенко к таким действиям.

Сегодня нам нужно международное понимание ситуации. Простое международное понимание от наших партнеров: не быть наивными, не подчиняться шантажу Лукашенко, не относиться к спецоперациям как к чему-то обычному и не позволять просто запугивать нас.

— Как вы оцениваете инициативу и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель позвонить Лукашенко и вообще идею разговаривать с нелегитимным правителем?

— Я уже комментировала эту ситуацию в польских СМИ. Я всегда выступала за непризнание и дипломатические санкции. Лукашенко — не лидер, он проиграл выборы президента. Напротив, белорусская оппозиция внутри страны и за ее пределами требует специального отношения и поддержки.

— Какие механизмы можно задействовать и на уровне Евросоюза, и на уровне НАТО, чтобы остановить шантаж белорусского диктатора?

— Конечно, у НАТО есть инструменты. На данный момент Североатлантический альянс внимательно и скрупулезно наблюдает за ситуацией. Что касается ЕС, нам требуется единство в следующих раундах переговоров о поправках к различным договорам.

Исходя из моего опыта, нам все еще нужно более тесное единство с точки зрения восприятия угроз, когда они исходят от Кремля, Лукашенко или других российских марионеток. На мой взгляд, страны-члены ЕС, союзники НАТО из Центральной и Восточной Европы, гораздо более реалистичны в этой оценке. Я бы сказала, что мы больше стремимся к солидарности с народами, которые подвергаются угнетению.

Мы пытаемся понять заботы других, но эта угроза на Востоке — прямая и экзистенциальная, поэтому мы и эти страны нуждаемся в поддержке. Это относится и к россиянам. Мы наблюдаем за ситуацией там, поддерживаем связь с российской оппозицией. Мы стараемся им оказывать поддержку, хотя это крайне сложно.

На мой взгляд, сейчас решающее значение имеет единство. Например, мы посоветовали Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Борреллю не ехать в Москву. Думаю, что это был совет большинства лидеров, в том числе всех руководителей шести стран Центральной и Восточной Европы. Он решил поступить иначе, поехать туда, что было, как вы знаете, огромным унижением. Мы не против сотрудничества между странами, но думаем, что Евросоюз должен принимать различные методы решений в своей внешней политике.

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