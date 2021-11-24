Польские пограничники: Белорусские силовики применяют агрессивный сценарий — бросание камней и бревен, стробоскопы
- 24.11.2021, 14:38
Спецслужбы Лукашенко организуют нападения мигрантов на польских военных.
«Белорусские силовики используют на границе все тот же сценарий: агрессия, бросание камней, бревен, стробоскопы, чтобы ослепить службы, защищающие границу нашего государства», — заявила пресс-секретарь Подляского отделения погранслужбы Польши майор Катажина Зданович, перечисляя особенности незаконного пересечения границы за последние сутки.
Na granicy ten sam scenariusz:agresja, rzucanie kamieniami, kłodami, stroboskopy,aby oślepić służby chroniące granicę naszego państwa - powiedziała na briefingu w Szudziałowie rzeczniczka POSG mjr Katarzyna Zdanowicz, odnosząc się do prób nielegalnego przekroczenia granicy 🇵🇱-🇧🇾.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.