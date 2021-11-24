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Польские пограничники: Белорусские силовики применяют агрессивный сценарий — бросание камней и бревен, стробоскопы

  • 24.11.2021, 14:38
Польские пограничники: Белорусские силовики применяют агрессивный сценарий — бросание камней и бревен, стробоскопы

Спецслужбы Лукашенко организуют нападения мигрантов на польских военных.

«Белорусские силовики используют на границе все тот же сценарий: агрессия, бросание камней, бревен, стробоскопы, чтобы ослепить службы, защищающие границу нашего государства», — заявила пресс-секретарь Подляского отделения погранслужбы Польши майор Катажина Зданович, перечисляя особенности незаконного пересечения границы за последние сутки.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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