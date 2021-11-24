Госдеп: США продолжат вводить санкции против «Северного потока-2» 24.11.2021, 14:41

Ограничения будут вводиться согласно специальному закону.

США продолжат следить за реализацией проекта "Северный поток-2" и при необходимости – вводить дополнительные санкции. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

В частности, ограничения будут вводиться согласно закону "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

"Мы продолжим следовать законодательству по выполнению PEESA надлежащим образом в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода", — заявил он.

Госдеп в соответствии с принятым конгрессом США законом обязан вводить такие санкции и должен каждые три месяца докладывать конгрессменам о принятых мерах.

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