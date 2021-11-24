Плохая новость из Берлина для Путина и Лукашенко9
- Александр Фридман, Telegram
- 24.11.2021, 14:56
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Будет реализован наихудший «немецкий сценарий» для Минска и Москвы.
Плохая новость из Берлина для Путина и Лукашенко: по информации газеты Bild будущим министром климата и экономики Германии станет Роберт Хабек (за ним будет последнее слово по поводу «Северного потока-2»), а внешнеполитическое ведомство страны возглавит Анналена Бербок.
Лидеры партии «Зеленых» Хабек и Бербок являются радикальными критиками режимов Путина и Лукашенко, а также сторонниками решительный мер по отношению к белорусской диктатуре. И это наихудший «немецкий сценарий», который могли бы себе представить в Минске и в Москве.
Александр Фридман, Telegram