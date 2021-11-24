В Украине появился политик, которому Зеленский проигрывает во втором туре выборов 3 24.11.2021, 15:15

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фото: Офис президента Украины

Результаты опроса.

Бывший спикер Верховной Рады Украины, нардеп Дмитрий Разумков во втором туре выборов президента Украины победил бы действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют опубликованные 24 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, пишет "Гордон".

Если бы первый тур выборов президента прошел в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 25,2% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Второе место занимает пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, за которого намерены проголосовать 17,5% опрошенных.

Следом идут сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (10,9%), лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко (9,4%), бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков (7,5%) и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (5,2%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%. В частности, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман набрал бы 4,9% голосов.

Во втором туре выборов Зеленский победил бы Порошенко (54% против 46%) и Бойко (66,3% против 33,7%), однако проиграл бы Разумкову (49,6% против 50,4%).

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