Первый сигнальный выстрел от партии «Зеленых»7
- 24.11.2021, 15:30
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Евродепутат призвала к трибуналу над Лукашенко.
Первый сигнальный выстрел от немецкой партии «Зеленых» уже был произведен, пишет Telegram-канал «CYNIC».
Теперь необходимо следить за исполнением обещаний, ведь часто «компромиссная позиция» Европы смягчает политической вектор, который пожирается бюрократическим механизмом.
Если от соглашений и компромиссов перейдут к ультиматумам и реализации угроз, тогда тоталитарные и антинародные хлипкие режимы падут достаточно быстро.
Евродепутат Виола фон Крамон из партии «Зеленых» заявила, что Лукашенко не президент, а мошенник, который украл выборы.
«Никакой телефонный звонок Меркель или кого-либо еще не может изменить этот факт. Он угнетал белорусов в течение 26 лет, а теперь злоупотребляет мечтами мигрантов и беженцев. Он подлежит суду!», — считает фон Крамон.