Первый сигнальный выстрел от партии «Зеленых» 7 24.11.2021, 15:30

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Виола фон Крамон

Евродепутат призвала к трибуналу над Лукашенко.

Первый сигнальный выстрел от немецкой партии «Зеленых» уже был произведен, пишет Telegram-канал «CYNIC».

Теперь необходимо следить за исполнением обещаний, ведь часто «компромиссная позиция» Европы смягчает политической вектор, который пожирается бюрократическим механизмом.

Если от соглашений и компромиссов перейдут к ультиматумам и реализации угроз, тогда тоталитарные и антинародные хлипкие режимы падут достаточно быстро.

Евродепутат Виола фон Крамон из партии «Зеленых» заявила, что Лукашенко не президент, а мошенник, который украл выборы.

«Никакой телефонный звонок Меркель или кого-либо еще не может изменить этот факт. Он угнетал белорусов в течение 26 лет, а теперь злоупотребляет мечтами мигрантов и беженцев. Он подлежит суду!», — считает фон Крамон.

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