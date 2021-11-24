Медики объяснили самые странные симптомы COVID-19 1 24.11.2021, 15:36

6,884

фото: adobestock

Из-за коронавируса организм начинает атаковать сам себя.

Ученые из США заявили, что выяснили причину появления у пациентов с коронавирусом болевых ощущений в мышцах и суставах.

Об этом сообщает Skeletal Radiology (перевод —cursorinfo.co.il).

Так, эксперты из Северо-Западного университета вместе с группой медиков из клиники Northwestern Medicine выяснили, что такие симптомы связаны с аутоиммунной реакцией организма на вирус.

Ученые исследовали данные о пациентах Севера-западной мемориальной больницы в Чикаго, которые поступали с коронавирусом, сопровождающимся болью в суставах, в период с мая по декабрь 2020 года.

По словам экспертов, из-за коронавируса организм начинает атаковать сам себя. Симптомы могут быть масштабными, а потому некоторые пациенты восстанавливаются месяцами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».