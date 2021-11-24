Медики объяснили самые странные симптомы COVID-19

Медики объяснили самые странные симптомы COVID-191
- 24.11.2021, 15:36
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Из-за коронавируса организм начинает атаковать сам себя.
Ученые из США заявили, что выяснили причину появления у пациентов с коронавирусом болевых ощущений в мышцах и суставах.
Об этом сообщает Skeletal Radiology (перевод —cursorinfo.co.il).
Так, эксперты из Северо-Западного университета вместе с группой медиков из клиники Northwestern Medicine выяснили, что такие симптомы связаны с аутоиммунной реакцией организма на вирус.
Ученые исследовали данные о пациентах Севера-западной мемориальной больницы в Чикаго, которые поступали с коронавирусом, сопровождающимся болью в суставах, в период с мая по декабрь 2020 года.
По словам экспертов, из-за коронавируса организм начинает атаковать сам себя. Симптомы могут быть масштабными, а потому некоторые пациенты восстанавливаются месяцами.