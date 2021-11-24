«Режим Лукашенко превратился в труху и скоро рассыплется» 5 24.11.2021, 15:44

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Елена Шимолина

В стране каждый день происходят действия, который приближают этот момент.

Об этом в интервью Charter97.org рассказала общественная активистка из Пинска, юрист организации «Полесская доброта» Елена Шимолина.

— Не могли бы вы рассказать немного о себе?

— Я — гражданская активистка из Пинска. Более 10 лет придерживаюсь оппозиционных взглядов, некоторый период состояла в партии Николая Статкевича. Позже большую часть времени начала уделять помощи христианским демократам (оргкомитет по созданию партии БХД) и благотворительности. Во время президентской кампании 2020 года я помогала как юрист инициативной группе Светланы Тихановской, выступала на митингах, а также была независимым наблюдателем в Пинске.

— Акция в Пинске против фальсификации результатов выборов была одной из самых мощных в стране, милиции даже пришлось отступить…

— Да, нам удалось добиться вначале определенных успехов. Поняв, что их обманули, люди стали собираться в центре города, возле исполкома, и требовать справедливости. Все друг друга знали. В толпе было много родственников, знакомых, друзей.

Фактически за полчаса мы «разгромили» пинскую милицию, котора стояла возле исполкома. Город был в наших руках. Мы не дрогнули и решили пойти до конца. Но позже на вертолетах доставили ОМОН из Минска. Их жестокие, бесчеловечные действия шокировали всех горожан.

— Как вы оказались в Польше?

— Наша организация «Полесская доброта» в переломный момент оказала помощь многим пострадавшим. Также я собирала свидетельства преступлений режима.

Моя протестная деятельность привела к тому, что мной заинтересовались. Последовали задержания, обыски, допросы, аресты.

Я в оперативном порядке приняла решение покинуть страну вместе с тринадцатилетней дочкой. Знакомые помогли нам доехать до границы с Украиной.

Дальше мы пешком через погранпереход добрались до Черниговского дома прав человека. Через некоторое время мне предложили стать там верификатором: работать с личными делами белорусов, которые обращались за правозащитной помощью в Украине. Три месяца я была в Чернигове, а потом переехала в Польшу. Буквально неделю назад я получила политическое убежище. Сейчас я нахожусь в Варшаве.

— В столице Польши практически каждую неделю белорусская диаспора проводит акции. Вы принимаете в них участие?

— Вы знаете, тематика не всех акций в Варшаве мне подходит. Разные люди себя по разному показывают.

Но я твердо уверена: пока есть политзаключенные в Беларуси — мы должны выходить на улицы. Люди должны знать и видеть, что есть солидарность. Также я стараюсь ходить на все акции БХД, потому что их ценности мне близки.

Если мы здесь, в эмиграции, перестанем бороться за белорусов, кто тогда вообще будет выходить? В Беларуси произошла тотальная зачистка политического пространства, поэтому мы, простые люди, должны выходить, пока политзаключенные в Беларуси не будут освобождены. Заложникам режима важна наша солидарность.

— Что именно, по вашему мнению, может приблизить конец этого режима?

— Люди во власти, из окружения Лукашенко, должны увидеть важные триггеры на общенациональном уровне. Какие-то наши действия общенационального характера…

— Может ли таким триггером быть общенациональная забастовка в широком понимании: когда масса людей по разным причинам остается дома?

— Вы знаете, это один методов борьбы с режимом.

Такие кампании общенационального характера имеют характер воды, которая, как известно, камень точит.

Если продолжать эту аналогию применительно к ситуации в Беларуси, то «камень» этого режима уже давно превратился в дерево. Более того, дерево уже превратилось в пень, а пень — в труху, которая скоро рассыплется. И труху режима Лукашенко скоро смоет вода.

Я точно знаю, что нам надо делать. Важно не терять нить, когда делаешь большое дело. Шаг за шагом потихоньку идти вперед. Время лукашистов уже закончилось. Они — политические животные.

— Что вы бы хотели сказать белорусам, которые «не теряют нить» и продолжают борьбу?

— Меня очень радует тот факт, что белорусы не сдаются. В нечеловеческих условиях люди совершают маленький подвиг каждый день.

Они мне напоминают жучков-точильщиков, которые точат, точат и точат. Именно те, кто сознательно сделали этот выбор, встали на высший уровень добра.

И мне кажется, нам будут помогать небесные силы, к которым присоединились и наши белорусские герои: Александр Тарайковский, Андрей Зельцер и Рома Бондаренко.

Наша работа не должна пропасть, если ты сделал первый шаг – то продолжай и ходи дальше. Люди, которые продолжают борьбу в Беларуси, сделали для себя шаг, они пошли и их уже не остановить.

Они дойдут до цели, они придут – я верю в это. Мое большое человеческое уважение, людям, решившимся на этот шаг, я преклоняюсь перед мужеством этих людей. Если бы я осталась – я бы делала потихоньку свое дело, потому это мой выбор и мы должны победить.

Мою душу радует, что очень многие не сдаются. Сейчас я смотрю на Сергея Дылевского: он умница и большой молодец. Восхищаюсь тем, как он организовывает рабочее движение. Он вместе с коллегами по Белорусскому объединению рабочих (БОР) каждый день приводит статистику по национальной забастовке. Очень важно видеть, что он держит «руку на пульсе» каждый день.

И все белорусы, вместе взятые, каждый в своей деятельности, как бурлаки, тянут этот корабль каждый день, каждый тянет свою веревку.

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