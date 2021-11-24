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Путин признался, что недавно «нюхал порошок»

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  • 24.11.2021, 16:06
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Путин признался, что недавно «нюхал порошок»

Президента РФ попросили «вдохнуть глубоко на счет три».

Президент РФ признался, что на днях понюхал порошок. Однако все совершенно законно. Это был новый вид вакцины от коронавируса, в испытаниях которой Владимир Путин совсем недавно попросился участвовать, сообщает telegraf.by.

«Сначала я сделал это в виде укола, а на следующий день — вторую часть процедуры, а именно порошок назальной формы», — как-то очень описательно признался Владимир Путин.

«Попросил меня вдохнуть глубоко на счет 3» — описал президент РФ процесс принятия назальной экспериментальной вакцины от коронавируса.

Сделал он это в рамках ревакцинации. Для чего попросился принять участие в испытаниях назальной формы российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения РФ одобрило проведение второй фазы испытаний назальной вакцины «Спутник V» в середине октября. Планируется, что в испытаниях примут участие 500 добровольцев старше 18 лет, испытания продлятся до конца декабря 2023 года.

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