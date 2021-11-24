Путин признался, что недавно «нюхал порошок» 14 24.11.2021, 16:06

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Президента РФ попросили «вдохнуть глубоко на счет три».

Президент РФ признался, что на днях понюхал порошок. Однако все совершенно законно. Это был новый вид вакцины от коронавируса, в испытаниях которой Владимир Путин совсем недавно попросился участвовать, сообщает telegraf.by.

«Сначала я сделал это в виде укола, а на следующий день — вторую часть процедуры, а именно порошок назальной формы», — как-то очень описательно признался Владимир Путин.

Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной. pic.twitter.com/BugvG4ICbF — Актуальная Россия (@RussiaActually) November 24, 2021

«Попросил меня вдохнуть глубоко на счет 3» — описал президент РФ процесс принятия назальной экспериментальной вакцины от коронавируса.

Сделал он это в рамках ревакцинации. Для чего попросился принять участие в испытаниях назальной формы российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения РФ одобрило проведение второй фазы испытаний назальной вакцины «Спутник V» в середине октября. Планируется, что в испытаниях примут участие 500 добровольцев старше 18 лет, испытания продлятся до конца декабря 2023 года.

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