Ябатька из Гомеля приняла сотрудников военкомата за протестующих 13 24.11.2021, 16:12

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Они подали на нее в суд за клевету.

В Добруше сотрудники военкомата отдыхали в бело-красной палатке. Ябатька приняла их за протестующих и сняла видео

Теперь 44-летнюю Татьяну Казакову обвиняют в клевете.

Сама она говорит, что всегда голосует за Лукашенко, а палатка показалась ей похожей на символ протестов против него.

Процесс сделали закрытым. Из восьми потерпевших сотрудников военкомата в суд явились трое.

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