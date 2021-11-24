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Ябатька из Гомеля приняла сотрудников военкомата за протестующих

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  • 24.11.2021, 16:12
  • 14,260
Ябатька из Гомеля приняла сотрудников военкомата за протестующих

Они подали на нее в суд за клевету.

В Добруше сотрудники военкомата отдыхали в бело-красной палатке. Ябатька приняла их за протестующих и сняла видео

Теперь 44-летнюю Татьяну Казакову обвиняют в клевете.

Сама она говорит, что всегда голосует за Лукашенко, а палатка показалась ей похожей на символ протестов против него.

Процесс сделали закрытым. Из восьми потерпевших сотрудников военкомата в суд явились трое.

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