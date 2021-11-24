На могилевских заводах идут массовые увольнения сотрудников 3 24.11.2021, 16:25

7,488

На «Могилевлифтмаше» решили «оптимизировать» более сотни человек.

В Telegram-канал MAYDAY поступила информация о большом количестве людей, которых лишают в Могилеве работы за их гражданскую позицию. По поступившим данным, речь идет примерно о двух десятках человек на ОАО «Зенит» и около сотни людей с ОАО «Могилевлифтмаш».

На данный момент подтверждено увольнение 5 человек с «Зенита» - трёх инженерно-технических работников, наладчика и мастера цеха.

По неподтвержденной информации, основанием для политических увольнений на двух заводах стало привлечение людей по ст. 23.34 КоАП, а также выражение своей гражданской позиции в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее сообщалось о подобных чистках на заводе ОАО «Могилевхимволокно» - с начала октября численность работников уменьшилась на 72 человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».