Лучше, чем союз

Лучше, чем союз2
- Андрей Никулин
- 24.11.2021, 16:31
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Россия отчаянно добивается китайской взаимности.
Китайский министр обороны Вэй Фэнхэ заявил сегодня на встрече с Шойгу - "Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США, и выступаем против фальшивого демократического режима США и фальшивого мультикультурализма, а также новых проявлений холодной войны в новой форме. И таким образом мы показали наши взаимоотношения лучше чем союзнические".
Лучше, чем союзнические - прекрасная формулировка, сродни реплике кавалера своей девушке "Маша, какой ЗАГС, наши с тобою отношения лучше любого брака". Только когда девица расскажет об этом подругам, они покрутят пальцем у виска и ответят - дура, он просто хочет тобою попользоваться и пудрит мозги. А наши "геополитики" радостно будут повторять слова китайца и слова "придурки" им никто не скажет.
Россия отчаянно добивается китайской взаимности, участвуя ради этого во многих авантюрах, скажем в совместных полетах стратегических бомбардировщиков в восточных морях, влезая в абсолютно не нужные, нам, чужие конфликты Китая с корейцами, японцами и тайваньцами. Все ради того, чтобы нас назвали любимой женой, союзником.
Вот только союзы Китай принципиально ни с кем не заключает, он самодостаточен и желает иметь свободу рук, чтобы в случае необходимости расплатиться в том числе и российскими геополитическими мечтами в торге с теми же Штатами.
Но наша Маша хочет продолжать верить. Дура.
Андрей Никулин, "Фейсбук"