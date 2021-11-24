Между Зеленским и украинским олигархом Ахметовым идет медиавойна 1 24.11.2021, 17:14

«Слуги народа» будут бойкотировать телеканалы, связанные с медиахолдингом бизнесмена.

Правящая в Украине партия "Слуга народа" будет игнорировать эфиры на телеканалах "Украина" и "Украина 24", принадлежащих Ринату Ахметову, пишет "Зеркало недели. Украина". Представитель политсилы Юлия Палийчук на своем Телеграмм-канале объяснила такую позицию.

"Олигархический шантаж против государства и общества не принесет никакого результата. В последние месяцы телеканалы Украина 24 и Украина превратились в откровенно пропагандистские ДТЭК-24 и Олигарх… Системное и умышленное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные оскорбления тех, кто мешает олигарху, откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ и являются яркими проявлениями той олигархической системы, с которой борется команда президента", — говорится в сообщении.

Палийчук отметила, что в "Слуге народа" считают указанные телеканалы "корпоративным громкоговорителем" их владельца, то есть Ахметова. Там отмечают, что он использует СМИ для "шантажа общества и государства".

"Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах проходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно", — отметила Палийчук.

В СН не исключают возможности, что решение будет пересмотрено. Для этого нужно, чтобы журналисты указанных СМИ вернулись к "работе по общепринятым стандартам журналистики".

"В то же время мы остаемся абсолютно открытыми для любых СМИ, работающих независимо, сбалансированно и для объективного информирования общества", — подчеркнула она.

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