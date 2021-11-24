Моравецкий и Макрон обсудили мигрантский кризис на границе Польши и Беларуси 24.11.2021, 17:21

фото: pis.org.pl

Польский премьер призвал Евросоюз к солидарности.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает tvp.info:

– На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном я говорил в том числе об опасениях по поводу ситуации на польско–белорусской границе и скоплении российских подразделений вокруг Украины; ответом должен быть солидарный подход всего ЕС, – заявил премьер-министр Польши.

После встречи в Париже с президентом Франции глава польского правительства подчеркнул, что хочет представить программу последовательных действий, которая будет продолжена Словенией, которая председательствует в ЕС, а затем Францией, которая ее сменит в следующем году.

Премьер-министр сообщил, что в ходе беседы с Макроном поднимались также вопросы, связанные «с несколькими одновременно происходящими сегодня явлениями».

– И, что немаловажно, на самом деле несколько раз господин президент подчеркивал, что у нас очень схожие взгляды на те риски, явления, которые происходят вокруг нас. Позвольте мне кратко подытожить их. C одной стороны, ситуация на нашей восточной границе с Беларусью, которая одновременно является восточной границей НАТО (...) и Евросоюза. Защищая ее, мы одновременно защищаем ЕС.

Премьер также рассказал о скоплении российских военных подразделений вокруг Украины и газовом шантаже, ведущем к повышению цен на газ по всей Европе. Он сообщил, что говорил с Макроном также о «особом российском оружии, которым, к сожалению, является пропаганда, хакерские атаки, киберпреступность.

– Все эти действия вместе должны встретиться с одним ответом - этим ответом является солидарный подход всего ЕС. Я рад видеть этот солидарный подход во время моих переговоров, которые являются продолжением нашего дипломатического ответа, можно так сказать, – заявил он.

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