«На нормы и ГОСТы уже давно всем плевать» 8 24.11.2021, 17:55

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Молочка из Витебской области вновь попала в список «запрещенки» в России.

Россельхознадзор с 22 ноября временно запретил поставлять на российский рынок товары ОАО «Полоцкого молочного комбината» и «Лепельского молочно-консервного комбината». Причина — отказ поставщиками от проведения инспекции предприятий Россельхознадзором.

За месяц до этого российское ведомство ввело режим повышенного лабораторного контроля продукции белоруского ОАО «Милкавита» из-за обнаружения в продукции бактерий группы кишечных палочек.

«Отказ от прохождения инспекции — явное признание того, что на предприятии кроме идеолухов ничего не работает. На нормы и ГОСТы уже давно всем плевать. Главное — чтобы все работало, а как это все работает и какого качества продукцию выпускает — уже неважно», — комментирует ситуацию Белорусское объединение рабочих.

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