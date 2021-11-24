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До +7°С ожидается в Беларуси 25 ноября

  • 24.11.2021, 18:36
До +7°С ожидается в Беларуси 25 ноября

Местами пройдут небольшие осадки.

До 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются слабый туман и гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - 1-7 градусов тепла.

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