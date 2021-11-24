Один из лучших дзюдоистов Беларуси покинул страну 24.11.2021, 18:41

4,332

Дмитрий Шершань

В 2016 году Дмитрий Шершань представлял Беларусь на Олимпийских играх в Рио.

Белорусский дзюдоист, свободный спортсмен Дмитрий Шершань рассказал о том, как был вынужден в срочном порядке выехать за границу из-за повестки из ГУБОПиКа, передает «Трибуна».

«В тот момент, когда мне вручили повестку от ГУБОПа, я понял, что не пойду никуда в понедельник, пускай они сами смотрят фотографии, разбираются, кто на них... Сразу же связался с Фондом спортивной солидарности. Мы просчитали маршрут. В пятницу я встал в 6 утра, поделал все свои дела, позакрывал вопросы, взял 2 сумки, взял жену и ребенка и просто уехал. Не знал об этом никто абсолютно.

Все мы знаем, что рано или поздно, по большому счету это может с каждым случиться в Беларуси. Психологически к этому был готов 100%. Если честно, это чувство тревоги уже больше года, даже на паранойю стало похоже, постоянно есть давление над тобой. Это не переезд, это побег по сути.

Как отреагировали в Фонде? «Что делать, чем помочь?» И все, начали планировать нашу спецоперацию. Очень быстро мы все организовали. И все получилось!» – сказал Шершань.

31-летний Шершань дважды становился призером чемпионатов Европы, много раз поднимался на пьедестал и побеждал по итогам турниров серии Гран-при, а в 2016 году представлял Беларусь на Олимпийских играх в Рио.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».