Кыргызского Сергея Гайдукевича сняли с выборов 2 24.11.2021, 19:08

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Рыскелди Момбеков

У депутата Момбекова, как и у Гайдукевича, обнаружили фальшивый диплом о высшем образовании.

В Кыргызстане кандидата в депутаты парламента Рыскелди Момбекова обвинили в подделке диплома о высшем образовании. Изучив материалы дела, Центральная избирательная комиссия страны (ЦИК) признала документ фальшивым и приняла решение снять кандидата с выборов. Об этом сообщает агентство 24.kg.

Жалобу в ЦИК на Момбекова подал председатель государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Бакыт Жаналиев. Он заявил, что в отношении кандидата с 2020-го года ведется уголовное дело за подделку документов. По версии следователей, Момбеков не учился в Кыргызском национальном университете: его нет ни в списках зачисленных, ни в списках выпускников.

ЦИК сделал запрос в кыргызское министерство образования и науки. В министерстве ответили, что диплом под регистрационным номером, указанным Момбековым, получил некий Михаил Стародубов по другой специальности. У Момбекова это «Юриспруденция», у Стародубова — «Бухгалтерский учет и аудит».

Уточняется, что Момбеков является действующим депутатом кыргызского парламента. По какой причине ЦИК Кыргызстана не обратил внимание на документы народного избранника в прошлый раз, пока неизвестно.

Напомним, в 2015 году фальшивый диплом обнаружили у бывшего кандидата в президенты Сергея Гайдукевича. В официальной биографии Гайдукевича сообщается, что в 1997 году он окончил юридический факультет Московского коммерческого института. Правопреемник учреждения сообщил о прекращении выдачи дипломов в 1992 году. Позже дипломы продавались на «черном» рынке. Таким образом, Сергей Гайдукевич подделал и обманул Центральную избирательную комиссию. В 2001 году и в последующие годы Гайдукевич в биографии отмечал наличие диплома Московского коммерческого института.

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