Команда БОР подвела итоги 25-го дня забастовки 24.11.2021, 19:13

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На предприятиях возникла нехватка идеологов.

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги 25-го дня забастовки.

– Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом и другими сезонными заболеваниями, вышедшие в забастовку.

На предприятиях возникла нехватка идеологов. Люди начали отказываться устраиваться на данные специальности даже при условии высоких зарплат.

Россельхознадзор вновь запретил белорусскую молочку из-за нарушений технологии производства.

Нам стало известно, что власти заставляют сотрудников госсектора ехать на границу в лагерь мигрантов в качестве волонтеров из-за чего социальное напряжение только возрастает. Люди опасаются заразиться коронавирусом и другими заболеваниями, которые развились в лагере в результате антисанитарии.

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