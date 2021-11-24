ООН: Мигрантам нужно предоставить убежище в Беларуси 7 24.11.2021, 19:21

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В ООН призвали Лукашенко также вывести мигрантов от границы в более безопасное место.

Мигрантов, собравшихся на границе с Польшей, следует перевести из этой территории в более безопасное место. Об этом заявила официальная представительница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту.

"Что касается неотложной меры, приоритетом для этой группы является перемещение в более безопасное место в Беларуси, от приграничной территории, чтобы предотвратить дальнейшие потери жизней", — цитирует ТАСС ее слова. По словам Манту, мигрантам срочно нужен перевод в "безопасное и достойное место для размещения, где их основные гуманитарные и медицинские потребности могут быть удовлетворены".

Там им можно будет посоветовать подходящие индивидуальные решения дальнейшего поведения с учетом личных обстоятельств. Среди возможных вариантов решений чиновница ООН назвала предоставление убежища в Беларуси "для тех, кто стремится получить убежище".

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