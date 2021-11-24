США ввели санкции против ведущего IT-вуза России 2 24.11.2021, 19:29

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МФТИ внесен в «черные списки» за работу на российскую оборонку.

Министерство торговли США в среду объявило о введении санкций против Московского физико-технического института - одного из ведущих технических вузов России, основанного в 1940-х тремя нобелевскими лауреатами - Петром Капицей, Николаем Семеновым и Львом Ландау.

«Физтех», который является кузницей IT-кадров для российских и иностранных компаний, имея в списке партнеров гигантов от «Яндекса» и Сбербанка до Samsung и Airbus, включен в «черные списки» за участие в военных разработках, следует из уведомления американского Минторга, опубликованного в базе Federal Register.

Отныне институту с 70-летней историей, откуда вышли два нобелевских лауреата, 6 тысяч докторов наук и 150 академиков и членкоров РАН, будет закрыт доступ к технологиям, который США считают чувствительными в сфере национальной безопасности. В отношении экспортных лицензий на такие технологии будет действовать «презумпция запрета», следует из релиза Минторга США.

В классификации ведомства МФТИ отнесен к конечным военным пользователям (military end-user). Это решение принято, поскольку, по американским данным, институт вовлечен в производство «военной продукции для военных пользователей», отмечает Минторг в релизе, не конкретизируя деталей.

Помимо российских структур в «черных списках» режима экспортных санкций по технологиям потенциально военного назначения находятся предприятия и лица из Китая, Венесуэлы и Мьянмы.

Экспорт, реэкспорт и перемещение товаров, подлежащих экспортному контролю США, для фигурантов санкций требует лицензии.

Согласно рейтингу THE, МФТИ занимает второе место в рейтинге лучших вузов России и первое по подготовке IT-специалистов и физиков.

Он также является единственным в России высшим учебным заведением, входящим в мировой топ-100 IT-вузов.

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