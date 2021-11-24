В бобруйской колонии вспышка коронавируса

В бобруйской колонии вспышка коронавируса1
- 24.11.2021, 19:54
В ИК-2 содержится 39 политзаключенных.
Правозащитники сообщают о вспышке коронавируса в бобруйской колонии №2. Об этом стало известно от двух родственников брестских политзаключенных, пишет брестское отделение правозащитного центра «Весна».
В связи с этим принят ряд мер:
отменены длительные свидания (краткосрочные же остались разрешенными);
расформировываются текущие отряды, создаются «карантинные». По состоянию на 21 ноября известно, что таким карантинным отрядом стал 14-й отряд численностью около 150 человек;
в карантинном отряде отменены видеозвонки;
проводятся тесты на коронавирус;
тяжело болеющих помещают в санчасть.
В ИК-2 содержится 39 политзаключенных. Среди них — бывший учитель сморгонской гимназии Андрей Петровский, член инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую, гражданин РФ Андрей Новиков, блогер Павел Спирин.