В бобруйской колонии вспышка коронавируса 1 24.11.2021, 19:54

В ИК-2 содержится 39 политзаключенных.

Правозащитники сообщают о вспышке коронавируса в бобруйской колонии №2. Об этом стало известно от двух родственников брестских политзаключенных, пишет брестское отделение правозащитного центра «Весна».

В связи с этим принят ряд мер:

отменены длительные свидания (краткосрочные же остались разрешенными);

расформировываются текущие отряды, создаются «карантинные». По состоянию на 21 ноября известно, что таким карантинным отрядом стал 14-й отряд численностью около 150 человек;

в карантинном отряде отменены видеозвонки;

проводятся тесты на коронавирус;

тяжело болеющих помещают в санчасть.

В ИК-2 содержится 39 политзаключенных. Среди них — бывший учитель сморгонской гимназии Андрей Петровский, член инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую, гражданин РФ Андрей Новиков, блогер Павел Спирин.

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