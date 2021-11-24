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Billboard назвал «величайшую песню всех времен»

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  • 24.11.2021, 20:07
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Billboard назвал «величайшую песню всех времен»
The Weeknd

Лучшей песней стал трек канадского исполнителя.

Трек канадского исполнителя The Weeknd Blinding Lights стал самой популярной песней всех времен по версии журнала Billboard, сообщает ВВС.

Сингл сместил с первого места чарта Hot 100 хит 1960-х годов The Twist американского певца Чабби Чекера.

Отмечается, что песня The Weeknd провела в чарте рекордные 90 недель.

Музыкальный журнал Billboard еженедельно, на протяжении 63 лет, публикует хит-парад 100 наиболее популярных песен в США. Он также периодически обновляет и публикует список самых популярных синглов за всю историю.

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