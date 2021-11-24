Billboard назвал «величайшую песню всех времен»18
- 24.11.2021, 20:07
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Лучшей песней стал трек канадского исполнителя.
Трек канадского исполнителя The Weeknd Blinding Lights стал самой популярной песней всех времен по версии журнала Billboard, сообщает ВВС.
Сингл сместил с первого места чарта Hot 100 хит 1960-х годов The Twist американского певца Чабби Чекера.
Отмечается, что песня The Weeknd провела в чарте рекордные 90 недель.
Музыкальный журнал Billboard еженедельно, на протяжении 63 лет, публикует хит-парад 100 наиболее популярных песен в США. Он также периодически обновляет и публикует список самых популярных синглов за всю историю.