Billboard назвал «величайшую песню всех времен» 18 24.11.2021, 20:07

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The Weeknd

Лучшей песней стал трек канадского исполнителя.

Трек канадского исполнителя The Weeknd Blinding Lights стал самой популярной песней всех времен по версии журнала Billboard, сообщает ВВС.

Сингл сместил с первого места чарта Hot 100 хит 1960-х годов The Twist американского певца Чабби Чекера.

Отмечается, что песня The Weeknd провела в чарте рекордные 90 недель.

Музыкальный журнал Billboard еженедельно, на протяжении 63 лет, публикует хит-парад 100 наиболее популярных песен в США. Он также периодически обновляет и публикует список самых популярных синглов за всю историю.

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