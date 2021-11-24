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Канада первой в мире полностью одобрила вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

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  • 24.11.2021, 21:25
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Канада первой в мире полностью одобрила вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

Ее впервые разрешили использовать не для экстренного применения.

Министерство здравоохранения Канады полностью одобрило однодозовую вакцину от коронавируса Jassen Johnson & Johnson. Это первая страна, которая разрешила использование этой вакцины не для экстренного применения, информирует сайт компании Janssen.

Отмечается, что решение было принято после результатов исследования, которые продемонстрировали, что вакцина на 85% эффективна в предотвращении тяжелого течения коронавируса и смерти от него.

Использование вакцины Johnson & Johnson полностью одобрено для людей в возрасте 18 лет и старше.

Janssen – это векторная вакцина. Она содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

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