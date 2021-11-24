Новый эвакуационный рейс для мигрантов из Минска отменен 1 24.11.2021, 21:31

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Рейс в Багдад из Минска 25 ноября значился в расписании национального аэропорта «Минск».

Спецрейс для мигрантов из Беларуси в Ирак, запланированный на четверг, отменен по решению Iraqi Airways, сообщает euroradio.fm.

Рейс в Багдад из Минска 25 ноября значился в расписании национального аэропорта "Минск". Его должна была выполнять авиакомпания Iraqi Airways на самолете Boeing 737-800. Как планировалось, спецрейс вывезет из Беларуси в Багдад более 100 мигрантов. В среду иностранные граждане начали прибывать в аэропорт Минска, часть из них ожидала рейса в транзитной зоне.

Первый вывозной рейс с иракскими мигрантами отправился из Минска в Багдад 18 ноября. На него зарегистрировался 431 человек. В понедельник, 22 ноября, Беларусь покинули еще 118 беженцев.

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