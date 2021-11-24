В МВД Украины раскрыли подробности спецоперации на границе с Беларусью 3 24.11.2021, 21:40

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На границу перебрасывают 8500 украинских военных.

Министерство внутренних дел укрепляет границу с Беларусью неподалеку от Чернобыля в Киевской области в рамках спецоперации Полесье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что пограничные наряды усиленно развертывают контрольные посты. Также организована работа координационных штабов, созданы группы управления для быстрого обмена информацией и более эффективного руководства спецоперацией.

«Мы контролируем основные пути, ведущие к границе. Также будет проводиться проверка автобусных станций и вокзалов, будем проводить предупредительные мероприятия в приграничных населенных пунктах. Никаких искусственных влияний „братских“ государств на Украину не позволим!» — заявил Енин.

По словам замминистра, сейчас на границу перебрасывают 8500 военных, о которых ранее говорил министр Денис Монастырский. Также начались тактические учения, на которых «отрабатывают все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса».

«В рамках начавшейся вчера вечером спецоперации Полесье мы наращиваем силы для охраны и защиты украинской границы для сдерживания нарушителей режима пересечения государственной границы. Наш „железный кулак“ МВД уже полностью защищает границу: задействованы Пограничная служба, Нацпол, Нацгвардия, также к нам присоединились силы ВСУ, которые помогут в случае обострения ситуации», — написал Енин у себя в Facebook.

24 ноября Украина начала спецоперацию на границе с Беларусью по охране участков от проникновения нелегальных мигрантов. До этого МВД Украины усилило десять приграничных участков, где может состояться основной подход мигрантов.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась, когда несколько недель назад мигранты, которых Минск с августа организованно свозит на польскую границу, пытались прорвать пограничное ограждение.

После этого в Евросоюзе заговорили о новых санкциях против белорусского диктатора Александра Лукашенко, а страны-соседки Беларуси усилили границы и увеличили там количество военных.

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