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На 26 ноября в Минске запланирован митинг мигрантов

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  • 24.11.2021, 21:48
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На 26 ноября в Минске запланирован митинг мигрантов

Выйдут ли обманутые Лукашенко мигранты на площадь Независимости?

В октябре Facebook появилось мероприятие — 26 ноября нелегальные мигранты, застрявшие в Беларуси, собираются провести мирную демонстрацию на площади Независимости в Минске.

«Людям нужна помощь. Братья умирают на границе, мошенники обманывают их. Хорошие люди теряют все деньги. Солдаты агрессивны и выталкивают. Сейчас в Беларуси 15 000 человек. Я не хочу, чтобы кто-то еще сейчас ехал в Беларусь», - заявила организатор митинга.

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