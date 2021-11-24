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БОР: Бойкотируйте работу всей бригадой или цехом

  • 24.11.2021, 22:02
БОР: Бойкотируйте работу всей бригадой или цехом

Чистки на госпредприятиях набирают обороты.

По Жлобину прошла информация, что на БелЖД усиливаются политические чистки. Поступило распоряжение, что там должны работать только ябацьки и неважно какая квалификация у человека. Профессионализм нужен. Нужна покорность, даже в ущерб безопасности, пишет телеграм-канал БОР.

Если кто-то владеет дополнительной информацией по жлобинской станции и локомотивному депо, сообщите какая ситуация. Если это правда, то мы будем рады услышать фамилии ответственных за произвол.

С такими темпами в скором времени страна остановится полностью. На рабочих местах просто никого не останется.

Отстаивайте своих напарников. Не ждите когда дойдет очередь до вас. Наша сила именно в единстве. Ставьте ультиматумы начальникам! Бойкотируйте работу всей бригадой или цехом. Отстаивайте своих людей!

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