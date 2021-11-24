БОР: Бойкотируйте работу всей бригадой или цехом
- 24.11.2021, 22:02
Чистки на госпредприятиях набирают обороты.
По Жлобину прошла информация, что на БелЖД усиливаются политические чистки. Поступило распоряжение, что там должны работать только ябацьки и неважно какая квалификация у человека. Профессионализм нужен. Нужна покорность, даже в ущерб безопасности, пишет телеграм-канал БОР.
Если кто-то владеет дополнительной информацией по жлобинской станции и локомотивному депо, сообщите какая ситуация. Если это правда, то мы будем рады услышать фамилии ответственных за произвол.
С такими темпами в скором времени страна остановится полностью. На рабочих местах просто никого не останется.
Отстаивайте своих напарников. Не ждите когда дойдет очередь до вас. Наша сила именно в единстве. Ставьте ультиматумы начальникам! Бойкотируйте работу всей бригадой или цехом. Отстаивайте своих людей!
Бастуй Беларусь!