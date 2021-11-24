Илон Маск продал акции Tesla еще на $1 млрд 1 24.11.2021, 22:27

Всего за последние три недели он реализовал акции Tesla почти на $10 млрд.

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал еще один пакет акций производителя электромобилей на сумму $1,05 млрд, пишет Reuters. Маск продает крупные пакеты акций своей компании третью неделю подряд. С учетом последних продаж он избавился в общей сложности от 9,2 млн акций Tesla, заработав около $9,9 млрд.

6 ноября Илон Маск провел опрос в своем аккаунте в соцсети Twitter о том, стоит ли ему продать 10% принадлежащих ему акций Tesla. Он объяснил это необходимостью выплаты налогов и сообщил, что продаст бумаги, если пользователи социальной сети одобрят такие действия. Большинство участников опроса выступили за продажу акций. Первый пакет акций Маск продал 8 ноября. После опроса в Twitter стоимость акций Tesla за неделю упала на 15%, что стало самым крупным недельным падением бумаг компании с марта 2020 года.

Чтобы выполнить обещание о продаже 10% своих акций Tesla, Маску потребуется продать в общей сложности около 17 млн акций, или около 1,7% выпущенных бумаг Tesla. Таким образом, он уже избавился более чем от половины запланированного для продажи пакета (осталось около 7,8 млн бумаг).

Несмотря на продолжаемую Маском распродажу, акции Tesla за последнюю неделю прибавили 4% — до $1109 за бумагу. Всего с начала года капитализация производителя электрокаров увеличилась на 52%, а за последние 12 месяцев — вдвое, до $1,1 трлн по состоянию на 23 ноября.

Гендиректор Tesla Илон Маск — самый богатый человек в мире, его состояние превышает $300 млрд согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Он не получает зарплату наличными или бонусы от компании, а основу его состояния составляют акции Tesla. На фоне роста стоимости акций производителя электрокаров Маск в этом году увеличил свой капитал на $133,9 млрд. Это самый большой прирост в сравнении с другими участниками рейтинга миллиардеров Bloomberg.

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