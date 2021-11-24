Сергей Дылевский: Мировая практика помощи — враг диктатора? 24.11.2021, 22:38

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Сипатый шизофреник теряет остатки ябатек.

Сегодня стало известно, что в Полоцке ликвидировали центр поддержки инвалидов из-за денежных поступлений из Литвы.

«Учреждение «Адвакацыя» финансировалось иностранными благотворительными фондами, которые стремились повлиять на политическую обстановку в стране. Это противоречило национальным интересам», – гласит заключение так называемой Генпрокуратуры.

– В общей сложности за прошедший год властями было закрыто не менее 80 некоммерческих организаций и фондов. Таким способом власти пытаются бороться с финансированием инакомыслия, пишет в телеграм-канале БОР лидер рабочих Сергей Дылевский.

На деле же закрытые организации и фонды занимались помощью людям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Как, к примеру, центр защиты инвалидов.

Организация занималась помощью людям с ограниченными возможностями. В этой ситуации нормальная мировая практика, когда фонды и организации могут получать на такие благие цели финансы из других стран, непреемлема для сипатого. Ведь в его понимании «кругом ураги».

И не понимают прикорытники и кабинетные крысы, что за каждой такой организацией стоят сотни семей, которые получали поддержку, необходимое лечение, реабилитацию и т. д. И эти семьи явно не скажут спасибо этим самым чиновникам за то, что теперь людям некуда обратиться со своей бедой.

Устроив «охоту на ведьм» сипатый шизофреник теряет остатки сторонников, ведь многие ябатьки сами обращались в такие фонды и организации. Вот и выходит, что власти делают все, чтобы оставить после себя выжженную землю. И только в наших силах это все остановить. Раз и навсегда, но всем вместе!

Бастуй, Беларусь!

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