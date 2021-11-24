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«Жыве Фландрыя!» Белорусы провели ряд акций протеста

  • 24.11.2021, 22:46
  • 1,972
«Жыве Фландрыя!» Белорусы провели ряд акций протеста

Фотофакт.

Белорусы провели ряд акций протеста.

Партизанинг на улицах Гродно.

Минские и Витебские партизаны поддержали Витебский театр им. Якуба Коласа, в котором увольняют директора и еще нескольких актеров после показа премьерного спектакля. Долой цензуру!

Боровляны: Лукашизм - это вирус, это чума, которая уничтожает нашу страну и наш народ.

Борисов благодарит журналиста BBC, который своими вопросами довел Лукашенко до истерики.

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