«Жыве Фландрыя!» Белорусы провели ряд акций протеста 24.11.2021, 22:46

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Фотофакт.

Белорусы провели ряд акций протеста.

Партизанинг на улицах Гродно.

Минские и Витебские партизаны поддержали Витебский театр им. Якуба Коласа, в котором увольняют директора и еще нескольких актеров после показа премьерного спектакля. Долой цензуру!

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Борисов благодарит журналиста BBC, который своими вопросами довел Лукашенко до истерики.

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