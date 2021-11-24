Как мигранты обживаются в Минске 1 24.11.2021, 23:24

1,998

Нелегалы живут в отелях, хостелах, а также разбивают палатки в переходах.

В Минске у беженцев, которые стремятся попасть в ЕС, принято собираться у ТЦ Galleria в центре города. На двери торгового центра уже повесили таблички: «Вход с туристическими рюкзаками запрещен».

Те, кто хочет согреться или перекусить внутри, оставляют свои вещи или в подземных переходах, или около стен самого торгового центра — но тогда выходит охранник и требует их убрать. Кто-то просто бросает рюкзаки на землю.

В тех же подземных переходах спят беженцы, у которых не осталось денег. Те, у кого немного денег еще есть, живут в хостелах. Мигранты, у которых пока есть и деньги, и действующая белорусская виза, официально останавливаются в гостиницах.

Но четкого понимания, что делать дальше, нет ни у кого из них. Некоторые беженцы, с которыми пообщалась «Медуза»

, говорили, что уже точно решили возвращаться домой. Другие еще надеялись, что Евросоюз откроет свои границы.

При этом большинство мигрантов, застрявших в Минске, просто отказываются общаться с журналистами. «Ирак», — раздраженно говорит один из беженцев в ответ на вопрос, почему он не хочет говорить со СМИ.

Еще один беженец, 26-летний мужчина родом из Иракского Курдистана (автономии на севере страны), поясняет, что, если придется все-таки вернуться на родину, из-за общения с журналистами там «могут быть проблемы».

Собеседник «Медузы» приехал в Беларусь две недели назад со своими друзьями. Несколько дней они провели в лесах под Гродно и Брестом, ночуя вшестером в одной палатке. К границе их не пустили белорусские военные — вместо этого пограничники забрали сим-карты и пауэрбанки, а потом посадили беженцев в автобус и снова увезли в лес.

Вернуться в Минск помогли местные жители. В одной деревне под Брестом они дали беженцам одежду, в другой — еду. А «какой-то белорусский парень» подсказал, как добраться до столицы.

Застрявшие в Минске беженцы из Ирака рассказывают, что решиться на попытку добраться до ЕС через Беларусь их заставила ситуация в стране: отсутствие работы, коррупция, «никчемное образование» и то, что у иракцев «нет никаких прав».

«В Ираке после окончания школы нечего делать. Мне 26 лет, а у меня нет работы, нет денег, ни доллара», — отвечает один из собеседников «Медузы» на вопрос о том, почему он решил покинуть свой дом.

Чтобы приехать в Беларусь, ему пришлось занять денег у братьев и друзей. Услуги туристических агентств, которые помогают мигрантам попасть в Минск — билеты, оформление белорусской визы, отель, — стоят несколько тысяч долларов. Иракские турфирмы, через которые мигранты попадают в Беларусь, обещают клиентам, что белорусские пограничники помогут им пересечь границу с Евросоюзом. О том, что все будет совсем не так, иракцы узнают только на границе с Польшей.

Сейчас беженцы собираются разбить палатку в Минске: «Тут столько подземных переходов. Пойдем туда и будем там спать внутри». Что делать дальше, они не знают. «Надеемся, что Польша откроет границы», — говорит один из них.

Еще один курд, с которым удалось поговорить «Медузе», уже пробыл в Беларуси больше месяца и несколько раз безуспешно пытался перейти границу с Польшей. «Но белорусская полиция очень хорошая — каждый день нам давали еду и воду для детей. И в Беларуси очень красиво!» — не отчаивается он.

Сейчас он живет в хостеле, за который платит 120 долларов в день. Собеседник «Медузы» говорит, что попробует еще раз добраться до Германии, а если не получится — вернется в Ирак: «Но жизнь в Ираке очень трудная. У меня не было жизни в Ираке».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».