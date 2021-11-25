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Путин обсудил ситуацию на белорусско-польской границе с главой Евросовета Шарлем Мишелем

  • 25.11.2021, 8:17
  • 3,120
Путин обсудил ситуацию на белорусско-польской границе с главой Евросовета Шарлем Мишелем

С нелегитимным узурпатором представитель ЕС разговаривать не стал.

В телефонном разговоре с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем Владимир Путин обсудил ряд актуальных международных проблем, в том числе и миграционный кризис. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— При обсуждении ситуации на границах Беларуси со странами ЕС с обеих сторон акцентирована важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права, — говорится в сообщении.

Среди других тем, затронутых в разговоре, — ситуация на Донбассе, в Карабахе, Ливии и Афганистане.

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