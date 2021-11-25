Медики рассказали, как избежать возникновения тромбоза после коронавируса 25.11.2021, 8:23

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Метод оказался простым, но неожиданным.

Как известно, тромбоз является распространенным осложнением после перенесенного ковида. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что нужно делать, чтобы снизить риск его возникновения после COVID-19.

Первое правило — пить больше воды, потому что часто это связано с обезвоживанием, пишет cursorinfo.co.il.

Также рекомендовано не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается ее застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается. Также необходимо заниматься спортом, чаще двигаться, советует врач. Но важно помнить, что после ковида нагрузки не должны быть сильными

Вопреки распространенному мнению, врач отметила, что следует избегать применения препаратов для разжижения крови, так как эти лекарства имеют серьезные побочные эффекты, а назначать их может точно медицинский специалист.

Также Чернышова напомнила, что в случае возникновения сильной головной боли, слабости в руках, ногах, если трудно говорить и улыбаться, следует вызвать «скорую», так как такое состояние может свидетельствовать о возникновении инсульта.

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