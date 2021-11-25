Польские военные показали, как выглядит место самых жестких атак мигрантов на границу 25.11.2021, 8:29

3,492

На заставу в Дубичах-Церковных нападают практически каждую ночь

Дежурные офицеры польской Погранслужбы опубликовали видео о том, как выглядит место самых жестких атак мигрантов на границу.

Район служебной ответственности заставы погранвойск Польши в Дубичах-Церковных подвергается нападениям практически каждую ночь.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».