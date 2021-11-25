Польские военные показали, как выглядит место самых жестких атак мигрантов на границу
- 25.11.2021, 8:29
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На заставу в Дубичах-Церковных нападают практически каждую ночь
Дежурные офицеры польской Погранслужбы опубликовали видео о том, как выглядит место самых жестких атак мигрантов на границу.
Район служебной ответственности заставы погранвойск Польши в Дубичах-Церковных подвергается нападениям практически каждую ночь.
#FunkcjonariuszeSG na służbie - granica 🇵🇱🇧🇾.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021
Rejon służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych. #NaStrażyGranic #NaStrażyBezpieczeństwa pic.twitter.com/iozBCZ8VN8
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.