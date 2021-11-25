Подорожание проезда и кредитов, штрафы для водителей, «перекличка» тунеядцев: что изменится в Беларуси с декабря 25.11.2021, 8:41

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Новшества, которые скажутся на доходах граждан.

С 1 декабря в Беларуси подорожают сигареты, а водители могут получить предупреждение или штраф за езду на автомобиле с летними шинами. В следующем месяце также обновят базу тунеядцев. В декабря чиновники также планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте. К концу месяца власти должны озвучить, какие введут налоговые изменения из анонсированных ранее. Также к декабрю чиновники должны обновить тунеядскую базу.

Сайт zerkalo.io составил подборку изменений декабря, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.

Вырастут ставки по некоторым банковским кредитам

В декабре поднимут процентные ставки по некоторым банковским кредитам. Это произойдет из-за решения Нацбанка повысить расчетные величины стандартного риска (РВСР). Это процентный потолок по банковским кредитам. Напомним, в ноябре регулятор уже повышал этот показатель.

Пересчитают тунеядцев

За ноябрь чиновники должны обновить список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

Сейчас данные из базы на Едином портале электронных услуг недоступны до 1 декабря, ее обновляют.

Напомним, первые списки не занятых в экономике сформировали к 1 февраля 2019 года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

Могут оштрафовать за летнюю «резину»

С 1 декабря водители могут получить предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (14,5 рубля) за езду на автомобиле с летними шинами. Если же водителя остановят за эксплуатацию летних шин повторно, то сумма штрафа составит от 2 до 5 базовых величин (от 58 до 145 рублей).

Решат, что будет с ценами на «социальные» товары

31 декабря заканчивается действие разрешения Евразийской экономической комиссии, которым в Беларуси продлили госрегулирование цен на социально значимые товары. Без одобрения ЕЭК наша страна не могла продолжить устанавливать потолок по росту цен. Речь в том числе про мясные субпродукты, свежую рыбу, маргарин, перловку, чеснок.

Успеть заплатить транспортный налог

До 15 декабря белорусам нужно заплатить транспортный налог. Напомним, в Беларуси с 1 января вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении ввели транспортный налог. Его должны уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Кому и как нужно уплатить транспортный налог, можно прочитать по ссылке.

Банки повышают комиссию за снятие наличных в «чужих» банкоматах и вводят ограничения по карточкам

Банк ВТБ с 1 декабря повышает размер комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах. Тем временем банк БелВЭБ еще больше ограничит со следующего месяца максимальное число карточек, которые могут быть у одного клиента. Это происходит на фоне рекомендаций МВД ввести некоторые новшества по картам.

Подорожают некоторые сигареты

С 1 декабря пересмотрят цены на некоторые сигареты. Отдельные марки подорожают на 25 копеек. Цены повысит «Беларусьторг» и «Табак-инвест». Компании Гродненская табачная фабрика «Неман» и «Интер Тобакко» не анонсировали повышение цен с 1 декабря.

Узнаем, что будет с налогами

В конце декабря, как правило, чиновники сообщают, какие изменения вносят в Налоговый кодекс. К примеру, в этом году чиновники среди прочего проиндексировали ставки некоторых налогов, подняли с 1 января НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах.

На 2022 год у чиновников также много планов по налоговым новшествам. Среди прочего они хотят поднять налоги для сдающих в аренду квартиры и гаражи, сбор для владельцев собак.

Судьба украинских товаров

В Беларуси в начале декабря заканчивается действие лицензирования на импорт из Украины, из-за которого из продажи стали пропадать некоторые товары. Напомним, под лицензирование попали некоторые продукты, напитки, строительные материалы, сельхозтехника, мебель и многое другое. Пока неизвестно, намерены ли белорусские чиновники продлевать эти ограничения.

Успеть обменять старые банкноты

С 1 января 2022 года станут недействительными банкноты, которые начали выводить из обращения после деноминации 2016 года. Чтобы эти деньги «не сгорели», их можно до конца года обменять на действующие банкноты. Сделать это можно в кассах Нацбанка.

В планах — подорожание проезда в общественном транспорте

Чиновники планируют до конца этого года поднять цены и тарифы на некоторые товары и услуги. Среди них — проезд общественном транспорте.

По планам чиновников, проезд в городском общественном транспорте должен подорожать на 6,8%, или 5 копеек за одну поездку (речь про подорожание одного талона). Также планируют поднять тарифы на пассажирские перевозки пригородным автомобильным транспортом — на 11,1%, или на 1 копейку за один километр. Пока о таком решении не сообщалось.

Напомним, в прошлом году региона повышали стоимость проезда в городском общественном и пригородном автомобильном транспорте в конце ноября-начале декабря.

Заработают санкции

После 8 декабря в действие вступят американские санкции против «Беларуськалия». К примеру, ранее литовские власти заявляли, что из-за этого в декабре прекратят транзит белорусских калийных удобрений.

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