Мнение: Лукашенко остался у разбитого корыта и будет наказан новыми санкциями

Мнение: Лукашенко остался у разбитого корыта и будет наказан новыми санкциями1
- 25.11.2021, 8:46
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Его правление неминуемо близится к концу.
Историк Александр Фридман оценил политические последствиях для режима Лукашенко от развития миграционного кризиса на границе с ЕС.
- В ЕС не скрывают своего удовлетворения по поводу вырисовывающейся победы в миграционном эпизоде «гибридной войны», - пишет Александр Фридман. - Лукашенко остался у разбитого корыта и будет наказан новыми санкциями. За стол переговоров его не пригласили и требования не выполнили – и это при том, что за спиной у белорусского диктатора маячила тень Кремля.
Объединенными усилиями и с помощью настойчивости и политической хитрости ЕС преподал Лукашенко урок, который должен стать поучительным примером для других диктаторов, намеревающихся попытать счастья в «миграционной лотерее».
Диктатор проиграл и это чувствительное поражение скорее всего ставит крест на заигрываниях с Западом и еще раз подтверждает, что эпоха Лукашенко неминуемо близится к концу.