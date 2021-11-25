Солдаты Войска Польского показали, что происходило ночью на границе с Беларусью 25.11.2021, 8:50

1,468

Польские службы несут усиленную вахту 24 часа в сутки.

Круглые сутки военнослужащие Войска Польского поддерживают полицию и пограничников в защите границ страны.

Солдаты Войска Польского опубликовали видео о том, что происходило сегодня ночью на границе с Беларусью.

Przez 24 godziny na dobę żołnierze #WojskoPolskie 🇵🇱 wspierają @PolskaPolicja i @Straz_Graniczna w ochronie naszych granic. Razem dbamy o bezpieczeństwo 🇵🇱. #TakieJestWojskoPolskie pic.twitter.com/0IUxfoMUJD — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 24, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».