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Солдаты Войска Польского показали, что происходило ночью на границе с Беларусью

  • 25.11.2021, 8:50
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Солдаты Войска Польского показали, что происходило ночью на границе с Беларусью

Польские службы несут усиленную вахту 24 часа в сутки.

Круглые сутки военнослужащие Войска Польского поддерживают полицию и пограничников в защите границ страны.

Солдаты Войска Польского опубликовали видео о том, что происходило сегодня ночью на границе с Беларусью.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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