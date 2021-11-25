Солдаты Войска Польского показали, что происходило ночью на границе с Беларусью
- 25.11.2021, 8:50
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Польские службы несут усиленную вахту 24 часа в сутки.
Круглые сутки военнослужащие Войска Польского поддерживают полицию и пограничников в защите границ страны.
Солдаты Войска Польского опубликовали видео о том, что происходило сегодня ночью на границе с Беларусью.
Przez 24 godziny na dobę żołnierze #WojskoPolskie 🇵🇱 wspierają @PolskaPolicja i @Straz_Graniczna w ochronie naszych granic. Razem dbamy o bezpieczeństwo 🇵🇱. #TakieJestWojskoPolskie pic.twitter.com/0IUxfoMUJD— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 24, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.