Италия вводит «супер-сертификат» для борьбы с COVID-19 1 25.11.2021, 9:01

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Документ будут выдавать на девять месяцев.

Правительство Италии утвердило ужесточение мер по борьбе против распространения коронавируса. В стране будет дествовать новый вид санитарных пропусков – Super Green Pass, сообщила накануне ANSA.

Этот "супер-сертификат" будет выдаваться только вакцинированным и переболевшим коронавирусом. Он будет действовать с 6 декабря по 15 января, но в случае необходимости им продолжат пользоваться и дальше. Super Green Pass будут выдавать на девять месяцев.

При этом уже действующий пропуск – Green Pass – будут получать непривитые при наличии отрицательного теста на инфекцию. Документ нужен для пользования общественным транспортом, посещения работы в офисе и для гостиниц.

В свою очередь Super Green Pass будет необходим в мало затронутых COVID-19 частях Италии. Его будут использовать для посещения концертов, спектаклей, стадионов, ночных клубов, публичных мероприятий, а также ресторанов и баров, находящихся в помещениях.

Таким образом итальянские власти собираются защитить относительно свободные от коронавируса зоны в стране от новой волны заболевания.

Кроме того, с 15 декабря в Италии вводится обязательная вакцинация от коронавируса для военных, полицейских, административного персонала в сфере здравоохранения. Для медицинского персонала станет обязательной третья – бустерная доза вакцины.

Ранее Италия одобрила ревакцинацию от COVID-19. Получить бустерную дозу вакцины от коронавируса итальянцы смогут через пять месяцев после завершения курса иммунизации.

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