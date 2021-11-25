Над Лукашенко сгущаются тучи 5 25.11.2021, 9:24

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фото: getty images

Режим может начать совершать новые ошибки в безвыходной для него ситуации.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заручился поддержкой Парижа и Берлина и готов в случае эскалации на границе пойти на жесткие экономические санкции. Ключевые посты в новом правительстве Германии займут сторонники решительного курса против Лукашенко, которые уже сегодня откровенно говорят о дополнительных санкционных мерах, пишет немецко-белорусский историк Александр Фридман.

По информации журнала Spiegel пятый пакет европейских санкций может оказаться весьма болезненным для белорусского руководства. Влиятельная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила белорусскую сторону в пытках в отношении мигрантов, а доклад HRW может стать отправной точкой для расследования преступлений против человечества на белорусско-польской границе. Ирак сигнализирует готовность забрать своих граждан и ожидает реакцию официального Минска.

Над Лукашенко сгущаются тучи. И что же остается ему делать в такой ситуации? Разумно было бы перестать играть с огнем и содействовать возвращению обманутых мигрантов на родину, а также прекратить провокации на границе. Но стоит ли ожидать такие разумные шаги от диктатора, который проиграл миграционный этап «гибридной войны», но привык идти ва-банк и одержим чувством мести?

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