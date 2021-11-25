На шахте в Кемеровской области произошел взрыв 25.11.2021, 9:37

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Один человек погиб, более 40 пострадали.

На шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошел взрыв, который привел к задымлению. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на МЧС и администрацию шахты.

На момент взрыва в шахте находились 285 человек. Эвакуированы 236 шахтеров, местонахождение еще 49 неизвестно.

РИА Новости со ссылкой на региональное правительство сообщает, что один человек погиб, 43 шахтера пострадали. Два человека, по данным агентства, находятся в тяжелом состоянии. «Интерфакс» со ссылкой на местную скорую помощь сообщает, что в тяжелом состоянии находятся пять человек.

По данным ТАСС, у госпитализированных отравление угарным газом.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что возможной причиной взрыва могло стать возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте, после которого дым распространился по всей вентиляции. При этом взрыв не привел к разрушениям.

Региональная прокуратура начала проверку по факту взрыва и задымления.

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