Шарангович забросил третью шайбу в новом сезоне НХЛ
- 25.11.2021, 9:48
Играющий за «Нью-Джерси» белорус отличился в матче с «Миннесотой».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси», за который выступает Егор Шарангович, на своем льду уступил по буллитам «Миннесоте» (2:3), сообщает «Трибуна».
Белорусский форвард вышел на лед в третьем звене, отыграл 16:17 и смог сравнять счет за 67 секунд до финальной сирены, всего Шарангович трижды бросил по воротам соперника. Этот гол стал третьим для белоруса в этом сезоне НХЛ. Но в серии послематчевых буллитов свою попытку Шарангович не реализовал.
Всего белорусский нападающий заработал 7 (3+4) баллов в 15 матчах НХЛ.
YEGOR UNLEASHED. pic.twitter.com/F5ZRJwcRos— New Jersey Devils (@NJDevils) November 25, 2021