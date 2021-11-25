Шарангович забросил третью шайбу в новом сезоне НХЛ 25.11.2021, 9:48

Егор Шарангович

Играющий за «Нью-Джерси» белорус отличился в матче с «Миннесотой».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси», за который выступает Егор Шарангович, на своем льду уступил по буллитам «Миннесоте» (2:3), сообщает «Трибуна».

Белорусский форвард вышел на лед в третьем звене, отыграл 16:17 и смог сравнять счет за 67 секунд до финальной сирены, всего Шарангович трижды бросил по воротам соперника. Этот гол стал третьим для белоруса в этом сезоне НХЛ. Но в серии послематчевых буллитов свою попытку Шарангович не реализовал.

Всего белорусский нападающий заработал 7 (3+4) баллов в 15 матчах НХЛ.

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