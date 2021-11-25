Инфаркт экономики РФ: сюрприз от «Роснано» обвалил облигации госкомпаний 25.11.2021, 9:55

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Российский рынок ценных бумаг охватила паника.

Облигации российских компаний с госучастием подешевели на Московской бирже после неожиданного заявления «Роснано», признавшей проблемы с платежеспособностью и начавшей переговоры о реструктуризации долгов, сообщает finanz.ru.

Бумаги ГТЛК (Государственной транспортной лизинговой компании) с погашением в 2034 году во вторник падали почти на 3% со скачком доходности до 11% годовых, но восстановили позиции в среду.

Бонды «Аэрофлота» с погашением в 2026 году подешевели на 3,3% в понедельник и вторник, а в среду отыграли лишь треть падения.

С продажей на рынок вышли крупные игроки - управляющие компании и банки, в том числе государственные, говорят трейдеры. Случай с «Роснано» напугал рынок, но внятного спроса не нашлось.

Индекс чистых цен корпоративных облигаций на МосБирже по итогам торгов в среду просел до минимума с сентября 2015 года - 89,88 пункта, а с начала года потерял больше, чем когда-либо за последние семь лет.

«Объявленная АО «Роснано» реструктуризация долга, - понятный повод для биржевой паники, к которой рынок российских облигаций шел с весны этого года», - отмечает гендиректор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Бонды дешевели, а доходности росли по мере того, как инфляция била рекорды, а ЦБ все выше поднимал ключевую ставку. Но ситуация с «Роснано» - это скандал иного уровня. Госкорпорация, которой руководил Анатолий Чубайс и в которую бюджет влил 130 млрд рублей, считалась квазисуверенным заемщиком - то есть рынок оценивал ее практически как государственный долг.

Агентство Fitch присвоило облигациям «Роснано» рейтинг BB - такой же, как у правительства России, отмечая «готовность» властей «предоставлять поддержку».

«Обстоятельства кризиса с «Роснано» пока непонятны. Но вероятный отказ государства от поддержки в погашении долговых обязательств окажет большое влияние на внутренний облигационный рынок», - отмечает аналитик Angry Bonds Николай Дадонов.

Компании с госучастием от «Автодора» до РЖД активно размещали бонды для финансирования крупных строек, в том числе под национальные проекты Кремля. Объем этого рынка достиг 2,7 триллиона рублей, причем их бумаги считались обеспеченными неформальной госгарантией. Поэтому они занимали лучше и дешевле, их рейтинги выше, рассказывает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Но что стоят эти гарантии, если инвесторы не получают денег? Дефолт «Роснано» , если состоится, станет прецедентом для квазисуверенных облигаций, который может повлечь пересмотр высоких рейтингов эмитентов, предупреждает аналитик ПСБ Дмитрий Грицкевич.

В результате занимать придется дороже, а на долгий срок - сложнее, причем осадок останется надолго, считает Коган: «Рынок очень злопамятен».

Хранив молчание четыре дня, правительство РФ во вторник наконец сообщило, что «прорабатывает механизмы повышения эффективности» «Роснано», и ни один не предусматривает невыполнения обязательств, обеспеченных госгарантиями. Но из 9 выпусков в обращении лишь один гарантирован государством полностью, а еще два имеют гарантии на тело долга. Момент истины для «Роснано» наступает 1 декабря, когда нужно погасить облигации на 4,5 млрд рублей.

Дефолт госкомпании - это «свинья» под самой моделью госэкономики, считает Коган. Среди госкорпораций есть и такие, которые не генерируют достаточно собственного денежного потока даже для покрытия всех расходов, не говоря уже о том, чтобы обслуживать долг.

Например, РЖД получили в первом полугодии 245,3 млрд рублей чистых денежных средств от операционной деятельности, а на стройки и закупки потратили 391 млрд.

При этом компании нужно было погасить бонды и прочие обязательства, включая аренду, на 227 млрд рублей за полгода. Разницу РЖД покрыли за счет долга, размер которого достиг 1,6 трлн рублей, следует из отчетности по МСФО. 16 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении РЖД 149,6 млрд рублей из федерального бюджета на сокращение долговой нагрузки.

Чем именно закончится ситуация с «Роснано» неясно, но она влияет на других квазисуверенных заемщиков, говорит Дмитрий Полевой, директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест»: «Это должно встряхнуть рынок корпоративных бондов, риски которых довольно долго оценивались крайне оптимистично».

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