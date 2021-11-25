Солдаты польской 16-й дивизии показали, как сегодня утром выглядит граница с Беларусью
- 25.11.2021, 10:07
Военные приступили к утреннему патрулированию сложных участков.
Солдаты из польской 16-й дивизии поделились снимками, сделанными во время утреннего наблюдения на сложных участках польско-белорусской границы.
Żołnierze @16Dywizja podczas porannej obserwacji #granica 🇵🇱‼️💪 pic.twitter.com/giG3ardEAa— 16 Dywizja Zmechanizowana (@16Dywizja) November 25, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.