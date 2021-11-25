Ситуация на границе с Польшей обострилась: мигранты шли на прорыв 375 раз 4 25.11.2021, 10:25

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Атака самой крупной группы нелегалов произошла под Черемшей.

За последние сутки было совершено 375 попыток незаконного прорыва белорусско-польской границы.

Об этом сообщила Погранслужба Польши.

В отношении 56 иностранцев были вынесены постановления о принудительном выдворении из Польши. Задержаны два нелегальных мигранта, граждане Ирака.

На участке, охраняемом отрядом польских пограничников в Черемше, более 200 человек пошли на штурм границы.

Wczoraj tj.24.11 na gr.🇵🇱🇧🇾375 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 56 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu Polski.Zatrzymano 2 nielegalnych imigrantów-ob.Iraku.

Na odcinku ochranianym przez PSG w Czeremsze grupa ponad 200 os. forsowała granicę. pic.twitter.com/W2QjV7xHZ8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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