закрыть
25 ноября 2021, четверг, 13:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ситуация на границе с Польшей обострилась: мигранты шли на прорыв 375 раз

4
  • 25.11.2021, 10:25
  • 6,916
Ситуация на границе с Польшей обострилась: мигранты шли на прорыв 375 раз

Атака самой крупной группы нелегалов произошла под Черемшей.

За последние сутки было совершено 375 попыток незаконного прорыва белорусско-польской границы.

Об этом сообщила Погранслужба Польши.

В отношении 56 иностранцев были вынесены постановления о принудительном выдворении из Польши. Задержаны два нелегальных мигранта, граждане Ирака.

На участке, охраняемом отрядом польских пограничников в Черемше, более 200 человек пошли на штурм границы.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип