Ситуация на границе с Польшей обострилась: мигранты шли на прорыв 375 раз

Ситуация на границе с Польшей обострилась: мигранты шли на прорыв 375 раз4
- 25.11.2021, 10:25
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Атака самой крупной группы нелегалов произошла под Черемшей.
За последние сутки было совершено 375 попыток незаконного прорыва белорусско-польской границы.
Об этом сообщила Погранслужба Польши.
В отношении 56 иностранцев были вынесены постановления о принудительном выдворении из Польши. Задержаны два нелегальных мигранта, граждане Ирака.
На участке, охраняемом отрядом польских пограничников в Черемше, более 200 человек пошли на штурм границы.
Wczoraj tj.24.11 na gr.🇵🇱🇧🇾375 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 56 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu Polski.Zatrzymano 2 nielegalnych imigrantów-ob.Iraku.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021
Na odcinku ochranianym przez PSG w Czeremsze grupa ponad 200 os. forsowała granicę. pic.twitter.com/W2QjV7xHZ8
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.